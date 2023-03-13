Мясников назвал опасные продукты для детей и подростков Мясников считает, что газировка и куриное филе являются самыми опасными продуктами для детей и подростков

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Сладкая газировка и куриное филе могут серьезно навредить здоровью детей и подростков, заявил в эфире канала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, избыток сахара в рационе в сочетании с недостатком физической нагрузки на 40% ведет к остеопорозу, а при выращивании птицы могут использоваться антибиотики и гормоны.

Не приучайте ребенка к еде. Не пичкайте его: «На тебе конфетку, на тебе колбаску». Он должен понимать, что конфета — это табу, — заявил Мясников.

Он также привел в пример опубликованное во Франции исследование, согласно которому у грузчиков, постоянно питавшихся курицей, начались проблемы с щитовидной железой.

Ранее Мясников со ссылкой на исследование ученых заявил, что время приема пищи не влияет на массу тела человека. По его словам, при соблюдении дневной нормы потребления калорий за графиком приема пищи можно не следить.

Также Мясников назвал берпи «самым поганым упражнением на свете». По его словам, к выполнению данного упражнения трудно приступить и при этом оно быстро надоедает. Доктор признался, что сам с трудом выполняет его по утрам.