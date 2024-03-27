«Мы здесь»: Ревва высказался о слухах о своем отъезде из России Ревва развеял слухи и заявил, что не уезжал с семьей из России

Комик и исполнитель Александр Ревва заявил журналистам на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио», что не собирается уезжать с семьей из России, его слова передает корреспондент NEWS.ru. Артист попросил СМИ оставить его близких в покое. Он указал на ряд недавних публикаций, в которых говорилось, что он якобы сначала эмигрировал, а потом вернулся в Россию.

Вернувшимся сложно назвать человека, который не уезжал<...> Старался не подключаться к этим сплетням, этой лжи. Всем желаю добра, любви. И хочу сказать — пожалуйста, не трогайте мою семью<...> Никуда мы не собирались уезжать, мы здесь, — подчеркнул Ревва.

В феврале стало известно, что Ревва возвращается на российские телеэкраны. Он присоединился к проекту «Звезды» на канале НТВ и стал участником одной из конкурирующих команд под своим сценическим псевдонимом Артур Пирожков.

Ранее сцены с артистом вырезали из телевизионной версии фестиваля «Песня года», на котором он выступил с сольным номером и общей песней. Кроме того, зрители не увидели Ревву в ряде новогодних шоу на российском ТВ. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснял, что Ревву лишили телевизионного времени из-за его дружбы с президентом Украины Владимиром Зеленским.