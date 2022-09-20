«Мы ничего не знаем»: члены СПЧ хотят понять, как арестанты попадают в ЧВК Правозащитники попросили генпрокурора разъяснить, отправляют ли заключённых на территорию Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направили обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разъяснить ситуацию с российскими заключёнными, задействованными в спецоперации на Украине. Авторы петиции пытаются выяснить правовые основания, на основе которых осуждённых из колоний якобы отправляют в качестве наёмников на территорию соседнего государства. NEWS.ru поговорил с авторами обращения и попытался выяснить, как заключённые могут попасть в частную военную компанию (ЧВК).

«Есть разбои, грабежи и убийства»

Обращение к генпрокурору Игорю Краснову направили шесть членов СПЧ — Александр Верховский, Наталья Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачёва, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе. Они напомнили, что в августе в программе Никиты Михалкова «Бесогон» на телеканале «Россия 1» был показан сюжет про рецидивиста Константина Тулинова (ранее известного как фигуранта дела о пытках сокамерников в петербургском СИЗО «Кресты»), который весной 2022 года попросил отправить его на территорию Украины, где он и погиб, «подорвал себя гранатой, когда к нему подходили три националиста».

По словам авторов обращения, для участия в спецоперации на Украине из разных регионов России направляются «тысячи заключённых с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления». Правозащитники напомнили, что согласно действующему законодательству, выпустить осуждённого из мест принудительного содержания раньше завершения указанного в приговоре срока лишения свободы можно по трём основаниям. Первое — это помилование, указ о котором вправе издать президент РФ. Второе — это амнистия, которую объявляет Госдума. И третье — условно-досрочное освобождение по решению суда.

Просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности, — говорится в обращении СПЧ.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Как рассказал NEWS.ru Александр Верховский, в соцсетях и интернете циркулируют видеоролики, из которых можно предположить о рекрутировании заключённых на спецоперацию. В связи с этим правозащитник «согласился с мыслью, что надо попросить генпрокурора выяснить и ответить, что на самом деле происходит».

Коллега Александра Верховского, журналистка и член ОНК Москвы Ева Меркачёва сообщила NEWS.ru, что информация об отправке арестантов российских колоний приходила из Карелия, Коми, Рязанской, Тверской и Кировской областей. Кроме этого, добавила она, в Сети появились несколько роликов, на которых люди в военном обмундировании с оружием передавали приветы конкретным колониям и говорили, что они оттуда.

Судя по словам тех, кого мы видим в роликах, они осуждены не за экономические преступления, а за преступления тяжкие, среди которых есть разбои, грабежи и убийства. Всё это заставляет нас задаваться вопросами. Во-первых, кто эти люди? Во-вторых, если они осуждённые, то каким образом они оказались освобождены? В-третьих, были ли учтены, в частности, интересы потерпевших? Это очень важный момент, потому что сегодня, чтобы человека освободили условно-досрочно или заменили ему неотбытую часть наказания на более мягкую меру, обязательно учитывают мнение потерпевшего. Потерпевший может сказать, что он против, и таких случаев много. Человек может ссылаться на то, что осуждённый, совершивший злодеяние в отношении него или его семьи, например, из-за решётки продолжает слать угрозы, не погашает иски о компенсации вреда и так далее. Обычно суд учитывает мнение потерпевшего, — пояснила Меркачёва.

Также она отметила, что правозащитникам стали поступать массовые обращения от жён и матерей осуждённых. По словам этих людей, их близкие выходили на связь из колоний по легальной телефонной линии и сообщали, что подписали некий контракт, а после этого связь с ними прерывалась. Родственники арестантов пытаются понять, насколько это законно, некоторые требуют от правозащитников вмешаться и, если некий контракт был подписан, разорвать его и вернуть близких обратно в колонии.

Что отвечать этим людям, непонятно, потому что мы ничего не знаем про правовую базу, на основе которой такие отправки могли осуществляться. Я не знаю ни одного коллеги, у кого бы были на руках официальные документы, в которых прописаны правовые основания, позволяющие проводить подобные мероприятия. По нашему мнению, это однозначно какая-то тёмная зона, — добавила Меркачёва.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Она также пояснила, что после отправки обращения Игорю Краснову «были неофициальные сигналы от некоторых представителей ФСИН в регионах», которые считают, что «было бы хорошо получить официальный ответ, потому что к ним также обращаются родственники осуждённых и спрашивают, может ли такое же произойти с их родными».

Меркачёва считает недопустимыми параллели между нынешним «призывом» заключённых с практикой времён Великой Отечественной войны. По этому поводу она указала несколько важных аргументов.

Во-первых, никакой войны у нас официально не объявлено и не введено военное положение. Во-вторых, когда в годы Второй мировой войны было принято решение об освобождении заключённых и отправке их на фронт, это чётко прописывалось различными официальными указами и постановлениями властей СССР. Все эти документы были в доступе как тогда, так и сейчас — их публиковали и их легко можно найти. Если нечто подобное практикуется сейчас, то хотя бы должно быть какое-то бумажное подтверждение тому, что всему этому есть легальное основание, — резюмировала Ева Меркачёва.

«Пряник для осуждённых»

NEWS.ru направил официальный запрос в пресс-бюро ФСИН с просьбой подтвердить или опровергнуть данные о рекрутировании заключённых для участия в военных действиях, а если такое практикуется — разъяснить, сколько заключённых согласились участвовать в этом, насколько добровольным является их выбор и в какие структуры их направляют. Тюремное ведомство не смогло оперативно ответить на вопросы редакции.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

В свою очередь основатель независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на собственные источники утверждает, что на Украину заключённых отправляют на основании договоров с ДНР и ЛНР о межгосударственном сотрудничестве, с которыми арестантов под роспись знакомят перед отправкой. По этим документам арестанты якобы переправляются в республики Донбасса, где формально продолжают находиться под стражей. Стоит напомнить, что ещё в июне стало известно о наращивании сотрудничества ФСИН с тюремщиками ДНР, а вскоре подписали «меморандум о взаимопонимании».

Источник Владимира Осечкина также утверждает, что перед «командировкой» арестанты пишут ходатайство о переводе в ГУ ФСИН по Ростовской области, учреждения которого используются как транзитные. При этом в самом региональном управлении вообще отвергают сообщения о вербовке заключённых на Украину, заявляя, что информация об этом «не соответствует действительности».

В сентябре в Сети стало распространяться видео, на котором к заключённым одной из российский колоний обращается человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина. Он предлагает арестантам принять участие в военной операции на Украине в составе ЧВК, пообещав, что через полгода службы добровольцам гарантируется помилование. Помимо этого, о якобы имевших место визитах Пригожина в места лишения свободы на горячую линию Gulagu.net поступали анонимные сообщения из колоний в Нижегородской, Тамбовской, Тульской и Ростовской области.

Пряник для осуждённых — это обещание помилования через полгода службы. Помилование происходит на общих основаниях, предусмотренных законодательством РФ. Каждый осуждённый имеет право написать ходатайство о президентском помиловании. Обычно это не работает, но в данном случае представители ЧВК обещают, что Пригожин лично отнесёт их Путину, — сообщал правозащитникам неназванный заключённый в июле.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Евгений Пригожин

После публикации видео пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» сообщила, что человек в кадре «чудовищно похож на Евгения Викторовича».

Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого, <...> у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи, — говорится в сообщении «Конкорда».

Кроме этого, на тему участия заключённых в ЧВК высказался и сам Пригожин. Он посоветовал противникам этой меры отправить «на фронт» своих детей.

Помимо сообщений о «вербовке» заключённых, с весны в соцсетях и Telegram-каналах начали распространяться объявления о наборе «вольных» добровольцев, желающих «реализовать себя как воина». Как стало известно NEWS.ru, от кандидатов, по крайней мере на первом этапе, не требуют наличия даже российского гражданства и военного билета. Долги и ограничения на выезд из РФ также не должны стать проблемой для желающих поучаствовать в боевых действиях.