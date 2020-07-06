МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования

https://static.news.ru/photo/a2b20d04-bf93-11ea-9e35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские пресекли 209 административных правонарушений во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. По мнению замглавы МВД РФ Игоря Зубова, в масштабах страны эта цифра невелика.

Было выявлено и пресечено 209 административных правонарушений, так или иначе связанных с проведением голосования, — цитирует ТАСС Зубова.

Зубов уточнил, что в число самых частых правонарушений при голосовании вошли: умышленное уничтожение или повреждение агитационных материалов, незаконные выдача и получение бюллетеня для голосования и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Как писал NEWS.ru, при голосовании по поправкам в Конституцию РФ серьёзных нарушений нет, заявила глава Общественной палаты России Лидия Михеева. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, избиратели должны были приходить на участки в медицинских масках и перчатках, а для заполнения бюллетеней им выдавались одноразовые ручки. Входы на участки и выходы были разделены.

Голосование по поправкам в Основной закон первоначально должно было состояться 22 апреля. В связи с пандемией коронавируса оно было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.