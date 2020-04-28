МВД: уголовные расследования не останавливаются из-за пандемии

В связи с пандемией в настоящее время проводятся максимально необходимые и срочные следственные и процессуальные действия. При этом ограничения, связанные с противодействием распространению коронавируса, сказались на рабочем процессе следователей. В частности, как сотрудникам, так и посетителям подведомственных МВД организаций измеряют на входе температуру, сотрудники МВД работают в защитных масках и перчатках, по возможности следуя правилам социального дистанцирования, которые распространяются также на помещения ИБС и СИЗО,
Как писал NEWS.ru ранее, в МВД РФ заявили, что оперативная обстановка в России остаётся спокойной. Ведомство не подтвердило прогнозы о росте преступности из-за пандемии коронавируса.
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