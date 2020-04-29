МВД РФ сообщило о снижении на 13% семейно-бытовых конфликтов

https://static.news.ru/photo/73f18384-8ada-11ea-9132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции количество преступлений в семейно-бытовой сфере сократилось в РФ на 13%. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Отмечается, что опубликованные в некоторых СМИ и интернет-ресурсах версии о возможном росте уличной преступности, вызванном социально- экономическими последствиями пандемии коронавируса, не нашли объективного подтверждения.

Преступлений в семейно-бытовой сфере зарегистрировано на 13% меньше, чем год назад, в том числе тяжких и особо тяжких деяний данной категории сократилось на 16,4%, — цитирует ТАСС сообщение МВД РФ.

Кроме того, согласно данным правоохранительных органов, также сократилось количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах.

Как писал NEWS.ru, Пушкина вместе с депутатами Ириной Родниной и Ольгой Севастьяновой подготовила обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой о росте случаев домашнего насилия в дни всероссийской самоизоляции. Парламентарии призвали кабмин принять срочные меры для защиты жертв побоев родственников.