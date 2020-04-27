МВД проинформирует граждан о кризисных центрах для жертв домашнего насилия

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Полиция начнёт активно информировать россиян о кризисных центрах для жертв домашнего насилия. Об этом сообщили в МВД России.

Организовать работу по информированию граждан о деятельности кризисных центров помощи женщинам, — цитирует ТАСС решение правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Информацию с контактными телефонами таких центров должны разместить участковые пункты полиции, дежурные части, подразделения по делам несовершеннолетних.

Отмечается, что также рекомендовано губернаторам и главам республик проработать вопросы о создании таких центров там, где их пока нет.

Как писал NEWS.ru, количество случаев домашнего насилия в ряде государств Евросоюза (ЕС) выросло на 30% после введения мер изоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).