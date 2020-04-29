МВД пресекло работу цеха по производству поддельного шоколада «Алёнка»

https://static.news.ru/photo/c58ca51c-8a0c-11ea-a140-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники МВД пресекли работу цеха по изготовлению поддельных кондитерских изделий под маркой «Алёнка» в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При осмотре помещения цеха сотрудники полиции обнаружили автоматизированную линию по изготовлению и упаковке шоколада, а также сырьё для его приготовления. Изъято более 58 тыс. единиц готовой продукции и около 270 упаковок с этикетками известного торгового бренда, — передаёт её слова ТАСС.

Она подчеркнула, что ущерб компании-правообладателю, по предварительным данным, превысил 19 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. В настоящее время полиция разыскивает организаторов производства.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Федеральной службы безопасности провели от Хабаровска до Крыма масштабную операцию по задержанию подпольных оружейников. Об этом 29 апреля сообщили представители ЦОС ФСБ.