МВД предлагает запретить использование летней резины с декабря по февраль

https://static.news.ru/photo/4f317fe0-113a-11eb-9a50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским водителям могут запретить использование летней резины с декабря по февраль. Об этом говорится в разработанном МВД проекте постановления правительства РФ.

В документе указано, что использование летней резины в этот период относится к неисправностям и условиям, когда автомобиль нельзя эксплуатировать. Запрет будет действовать, когда «транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)» и когда «транспортные «средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)». Предусмотрено, что власти субъектов могут увеличить сроки летнего и зимнего периодов.

Категория М1 обозначает легковые автомобили, N1 — транспортные средства массой не более 3,5 тонн, предназначенные для перевозок грузов и не имеющие дополнительных мест для пассажиров.

В настоящее время водителей не штрафуют за использование несезонной резины. Если законопроект будет принят, тогда нарушителям будет грозить штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП (Управление ТС при наличии неисправностей).

Также предложено запретить тонировать ветровые стёкла автомобилей, ездить со сломанными ремнями безопасности, с неисправными подушками безопасности или при их отсутствии, если они предусмотрены конструкцией автомобиля.

В законопроекте в разделе «Двигатель» прописаны требования к размещению системы питания транспортных средств, которые ездят на газу.

NEWS.ru писал, что в ГИБДД объяснили, за какое нарушение на переходе не положен штраф.