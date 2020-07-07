МВД и Счётная палата ведут проверку на крымско-татарском телеканале

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Проверки финансовой дисциплины и соблюдения трудового законодательства проходят на крымско-татарском телеканале «Миллет» в Крыму.

Уже несколько дней у нас на телеканале работают сотрудники МВД и Счётная палата, идет плотная проверка финансовой дисциплины и трудового законодательства, — сообщила РИА Новости генеральный директор компании Лилия Веджатова.

Отмечается, что ранее появилась информация, новый гендиректор якобы за две недели уволила или вынудила уволиться пятую часть редакции – порядка 25 человек. Причём экс-сотрудники жаловались на увольнение по национальному признаку.

Веджатова заявила, что 19, а не 25 сотрудников написали заявления об уходе по собственному желанию после того, как начались проверки. При этом Веджатова отвергла утверждения, что увольнения производятся по национальному признаку. По её словам, все кадровые изменения происходят по принципу профессионализма.

Как писал NEWS.ru, жителей Крыма призвали к бесстрашию и мирному ненасильственному сопротивлению «оккупационному режиму». Так заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Призыв прозвучал на форуме в Киеве, который называется «Время Крыма», посвящённому Дню крымского сопротивления российской оккупации.