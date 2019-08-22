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Российские мужчины отдыхают за рубежом дольше женщин. Это показало исследование, основанное на статистике транзакций граждан из РФ в других странах. Оно также выявило, что сильный пол тратит за границей больше денег.

Расходы россиян во время поездок изучил Райффайзенбанк.

Мужчины отдыхали на 20% дольше, чем прекрасная половина человечества. За поездку мужчины тратят на 24% больше, чем женщины: 54 311 рублей против 43 731 рубля, — подсчитали аналитики.

При этом с возрастом сумма трат растет: наибольшую покупательскую активность эксперты зафиксировали у женщин в возрасте 40-50 лет, а у мужчин — в возрасте 45-49 лет.

Ранее News.ru писал, что отдыхать на зарубежных курортах чаще трёх раз в год могут себе позволить только 4% россиян. Самыми популярными странами, где чаще всего проводили отпуск по путёвкам наши сограждане, стали Турция, Россия, Тунис, Греция, Кипр, Абхазия, Черногория, Испания, Таиланд и Вьетнам.

Самостоятельные путешественники чаще всего выбирали Армению, Узбекистан, Молдавию, Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Турцию и Германию.