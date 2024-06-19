Мужчинам объяснили, как распознать женщину-абьюзера в отношениях Адвокат Данильченко: женщину-абьюзера выдает параноидальная ревность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Признаки женского абьюза в отношениях включают в себя контроль и ревность, параноидальное недоверие и гиперопеку, предупредила в беседе с NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, в некоторых случаях женщина может даже задаривать партнера подарками, чтобы впоследствии манипулировать этим, а также сравнивать его с другими мужчинами.

Женщина-абьюзер в отношениях думает, что крепко держит мужа в своих руках и все решения принимает сама. Если партнер недоволен таким положением дел, попытки поменять вектор власти жестко пресекаются самой женщиной. Женщина-тиран рассматривает супруга как часть своего имущества и контролирует семейную жизнь и поведение супруга, — пояснила она.

Такие женщины часто неосознанно строят отношения по модели, унаследованной от родителей. Чтобы противостоять манипуляциям жены, нужно понимать себя, характеризовать отношения и собственное окружение непредвзято, подчеркнула собеседница агентства.

Ранее психолог, сексолог Александра Миллер заявила NEWS.ru, что абьюз является единственным, чего никогда нельзя прощать в отношениях. Она уточнила, что в этих вопросах уровень нормы у каждого свой и одни, к примеру, категорически не прощают измен, а другие считают, что мужчинам можно изменять ввиду их полигамности. Насилие же нельзя прощать никогда, уверена она.