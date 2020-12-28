Гинцбург: мутации коронавируса не повлияют на эффективность вакцины

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Точечные мутации COVID-19 не могут оказать влияние на эффективность вакцины, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, если мутации будут наблюдаться и в дальнейшем, это будет поводом для эксперимента и проверки существующей вакцины.

Это не будет являться принципиальным моментом в плане эффективности действия вакцинного препарата, — отметил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Глава центра Гамалеи также добавил, что постоянный мониторинг за штаммами COVID-19 является необходимым атрибутом грамотной долгосрочной политики.

Известно, что в настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Как писал NEWS.ru, с 28 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса для москвичей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, работников сферы общественного питания, спорта, а также органов правопорядка и волонтёров, сотрудничающих с некоммерческими и религиозными организациями.

Власти Москвы заявляют, что по мере поступления вакцины она будет доступна для всё большего числа граждан. В конечном счёте её смогут получить все жители столицы.