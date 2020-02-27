Усилия России по внедрению системы раздельного сбора и переработки мусора являются низкоэффективными. К такому выводу пришла международная группа экспертов, работающая по заказу ВЦИОМа и Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

По результатам анализа был составлен так называемый «рейтинг готовности стран к будущему в части природных ресурсов и экологии». В графе «переработка мусора» на первом месте оказались Великобритания, Германия и Канада. Россия же заняла предпоследнее место, опередив лишь Саудовскую Аравию. Даже такие проблемные в плане переработки отходов страны, как Индия и Индонезия оставили Россию позади. Первая заняла позицию на два пункта выше, чем наша страна, вторая — на четыре. Фёдоров считает, такое положение вещей закономерным.

Проблема переработки мусора в России откладывалась очень долго, но уже откладывать её некуда. Запуск мусорной реформы — это свидетельство понимания её властями, бизнесом и обществом. Проблема в том, что пока она не оптимально спланирована и не оптимально выполняется. Валерий Федоров глава ВЦИОМ глава ВЦИОМ

С начала прошлого года в России стартовала комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, в обиходе её называют «мусорной реформой». Как сообщили в Минприроды, это новая отрасль экономики и современная инфраструктура, предполагающая создание современных мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, соответствующих всем мировым экологическим стандартам. Во всех регионах РФ начали работу региональные операторы по обращению с ТКО. При этом захоронение отходов в границах населенных пунктов теперь запрещено.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом некоторые эксперты относятся к попыткам властей решить эту проблему очень скептически. Мусорная реформа ничего не изменит в существующем положении вещей, сообщил NEWS.ru профессор и старший научный сотрудник Центра экологической промышленной политики Лазарь Шубов.

Могу выделить три главные причины такого печального положения вещей. Первая — это крайний дефицит специалистов. Ни один ВУЗ в стране не готовит технологов этого профиля. Второе — это отсутствие политической воли для цивилизованного решения проблем. И третье — отсутствие научно обоснованного плана действий. Лазарь Шубов профессор и старший научный сотрудник Центра экологической промышленной политики профессор и старший научный сотрудник Центра экологической промышленной политики

Строительство мусорных полигонов также не решит проблему утилизации отходов, убежден эксперт. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки скорее поможет массовый запуск повторной переработки содержимого мусорного ведра. Именно этот способ переработки отходов используется в государствах лидерах рейтинга.

Гендиректор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов настроен более оптимистично — через десять лет Россия в два раза улучшит показатели по раздельному сбору мусора. В обществе уже сформировался подобный запрос, особенно — у молодых людей. Главное — решить технические проблемы, например, не во всех дворах пока есть специальные контейнеры, отметил он. Также пока не понятно, как решить соответствующую проблему в домах с мусоропроводами.