Мурманских учителей обязали за свой счёт сделать тесты на коронавирус

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Учителей школ в Мурманской области обязали за свой счёт сделать тесты на коронавирус перед региональным совещанием педагогов. Об этом распорядилась глава областного Минобразования Анна Головина, разославшая соответствующее требование работникам отрасли.

Сдать анализы необходимо не ранее чем за три дня до мероприятия, в то время как во многих муниципалитетах сделать это можно только раз в неделю, информирует «Новая газета» со ссылкой на соответствующую переписку.

Отмечается, что возмещать расходы на тестирование учителям не станут.

При этом, как отмечает издание, 17 августа Головина объявила, что масштабной проверки учителей на коронавирус перед началом нового учебного года не будет. От педагогов также не станут требовать носить маски и перчатки в школе.

Тем не менее, на областное совещание надеть маски всех обязали.

По состоянию на 26 августа, в Мурманской области зафиксировано около 12,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 154 человека умерли, а почти 10 тысяч выздоровели. За последние сутки выявлено 68 новых заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что все российские школы готовы принять учащихся. Специалисты МЧС завершили приёмку образовательных и дошкольных учреждений в канун нового учебного года.