Муратов обжаловал решение Минюста о признании его иноагентом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал иск в Замоскворецкий суд Москвы о его внесении в реестр иностранных агентов. Правозащитник попросил исключить его из этого перечня, следует из картотеки суда.

Стороны: Административный истец: Муратов Д. А.. Административный ответчик: Минюст РФ. <...> Категория дела: 20 — Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления, — говорится на сайте суда.

В пресс-службе «Новой газеты» «Известиям» подтвердили подачу иска.

В сентябре Минюст РФ включил Муратова в реестр иноагентов. Ведомство обосновало решение тем, что журналист принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внутренней и внешней политике РФ.

Председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен осудила решение российских властей. Она сочла обвинения в отношении Муратова политически мотивированными. Писательница добавила, что Нобелевский комитет продолжает поддерживать важную работу, проделанную правозащитником.