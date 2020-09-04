Мурашко: в мире один достоверный случай повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/ace4d51a-eedf-11ea-b8df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в мире всего один достоверный случай повторного заражения COVID-19.

Достоверно подтверждённый случай за рубежом один, рассматривается ещё несколько случаев, — рассказал глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1».

По словам министра, в России таких случаев не зафиксировано. Сейчас 90 тысяч пациентов получают терапию в стационаре, ещё 2,5 тысячи человек находятся на ИВЛ.

Мурашко отметил, что к российской вакцине от коронавируса сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Поступило более 30 обращений из разных стран.

Кроме того, министр подчеркнул, что открытие международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.

Первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Ранее российские учёные опубликовали результаты первых двух фаз испытаний российской вакцины от COVID-19. В испытаниях участвовали 76 добровольцев.

В настоящее время проходит третья фаза испытаний этой вакцины. В ней примут участие около 40 тысяч человек. Эта фаза исследований завершится до конца 2022 года, писал NEWS.ru.