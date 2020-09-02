Мурашко попросили запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним

https://static.news.ru/photo/129e5e24-eda2-11ea-952d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ввести запрет на продажу безалкогольного пива лицам, не достигшим 18 лет, предложил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Соответствующее обращение направлено на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Как указал Хамзаев, в РФ не существует документа, регламентирующего продажу детям безалкогольного пива. Между тем, считает общественник, употребление такого напитка может вызвать у несовершеннолетних привыкание к пивному вкусу и позже стать причиной их пристрастия к алкоголю, передаёт RT.

Хамзаев также напомнил, что рецептура безалкогольного пива допускает содержание в нём до 0,5% алкоголя, что способно пагубно влиять на детский организм.

В связи с этим просим вас поддержать целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу безалкогольного пива и пивных напитков лицам, не достигшим 18 лет, — говорится в обращении.

Как писал NEWS.ru ранее, в Германии учёные пришли к неожиданному выводу о пользе пива для укрепления костей и в лечении остеопороза. Они изучили химический состав различных видов пенного напитка и обнаружили, что ячмень, из которого обычно делают солод, содержит много коллагена. Однако диетологи считают, что такие выводы исследователей не заслуживают доверия.