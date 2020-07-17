Мурашко оценил вероятность возобновления международного авиасообщения

https://static.news.ru/photo/cf61f890-c827-11ea-8910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возобновлять международное авиасообщение необходимо, однако это должно быть сделано с определёнными ограничениями. Об этом во время рабочей поездки в Екатеринбурге заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Подход к возобновлению авиасообщения содержит, в том числе определённые обязательства, которые накладываются на возобновление авиасообщения, в том числе по тестированию, по использованию мер дистанцирования, — цитирует его ТАСС.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

В последние недели ряд стран начали ослаблять пограничный режим. Так, например, Евросоюз разрешил перемещения внутри содружества. Российские же границы пока остаются на замке, хотя и введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам.

15 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиационные власти РФ в ближайшее время представят информацию о запуске международного авиасообщения, писал NEWS.ru.