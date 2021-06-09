Мурашко заявил о риске ухудшения ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3ed80600-c9bd-11eb-b7f4-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: twitter.com/mission_russian

Ситуация с коронавирусом может ухудшиться, необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то что угроза развития пандемии ещё сохраняется, перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу, — цитирует агентство его выступление на конференции «ФармМедОбращение 2021».

Накануне в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, что суточный прирост заболеваемости впервые за три месяца превысил 10 тысяч случаев. По мнению главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, это связано с тем, что летом граждане стали более мобильны и активнее общаются друг с другом. Он порекомендовал россиянам прививаться от COVID-19 для того, чтобы защитить и себя, и своих близких.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. При этом он подчеркнул, что в случае принятия документа вакцинация от COVID не станет обязательной.