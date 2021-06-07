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Мурашко назвал стоимость «Спутника V»

07:33, 07 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с доставкой цена отечественной вакцины «Спутник V» составляет почти 900 рублей. В беседе с РИА Новости чиновник уточнил, что для россиян препарат закупает государство.

Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию — «Спутник V» стоит порядка 900 рублей с учётом доставки, всё это оплачивается государством, — подчеркнул Мурашко.

По его словам, в рамках вакцинации населения к настоящему моменту закуплено более 30 млн доз препарата.

Ранее стало известно, что ни одна вакцина против коронавируса не даёт стопроцентной защиты, но риск заболеть смертоносной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%. Об этом заявил Михаил Мурашко. Он добавил, что россиянину после вакцинации скорее всего не потребуется госпитализация, так как инфекция переносится в лёгкой форме.

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