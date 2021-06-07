Мурашко назвал стоимость «Спутника V»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство не рассматривает идею изъятия из оборота жизненно необходимых товаров, даже в случае невозможности их переработки. Она пояснила, что, в частности, речь идёт о подгузниках, сообщает РИА Новости.

Абрамченко прежде говорила о запрете на использование некоторых одноразовых товаров, не подлежащих переработке. Памперсы в эту категорию не попадают, поскольку их нечем заменить. Мы не сумасшедшие, мы не будем делать...