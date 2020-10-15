Мурашко: клинические испытания третьей вакцины завершатся в декабре

https://static.news.ru/photo/b282e3bc-0f1a-11eb-96f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в середине декабря могут быть готовы результаты клинических исследований третьей вакцины от коронавируса.

Третья вакцина, сейчас по ней идут исследования, и мы ожидаем результатов где-то к середине декабря, — рассказал министр в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что все три российские вакцины созданы на разных платформах, что позволит иметь больше инструментов для борьбы с пандемией.

Ранее Мурашко рассказал, что параллельно с клиническими испытаниями первой вакцины от COVID-19, которая получила название «Спутник V» , идёт вакцинация медицинских работников и сотрудников ряда силовых ведомств. Он напомнил, что в настоящий момент в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса.

NEWS.ru писал, что каждый пятый госпитализированный с коронавирусом переносит болезнь в лёгкой форме. Тяжёлое течение диагностируется почти у 11% человек, крайне тяжёлое — у 1,5%, средней степени тяжести — у 68,3%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала увеличение числа случаев заражения коронавирусом в России, по всей Европе и всему миру. По мнению представителей европейского офиса организации, люди расслабляются и уже не считают COVID-19 опасным заболеванием.