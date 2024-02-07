Что за муху-горбатку нашли в бананах из Эквадора: чем опасна, в ней ли дело

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С 5 февраля Россельхознадзор приостановил ввоз в РФ бананов нескольких марок из Эквадора. В ведомстве заявили, что обнаружили в этих фруктах многоядную муху-горбатку, которая считается опасным вредителем и потенциальным переносчиком холеры. Под запрет также подпали поставки гвоздик из латиноамериканской республики. NEWS.ru узнал, насколько опасна муха и действительно ли новые ограничительные меры были введены из-за нее.

За что запретили эквадорские бананы

В минувшую пятницу, 2 февраля, в Россельхознадзоре заявили, что обратились к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора Франклину Данило Паласиосу Маркесу. Чиновники российского надзорного ведомства попросили его «приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров». Причиной названы «систематические выявления в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — многоядной мухи-горбатки».

«В случае непринятия эквадорской стороной эффективных мер и продолжения выявления указанного вредителя в бананах Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер», — предупредили в российском ведомстве.

Через день представители Россельхознадзора сообщили, что обеспокоены «участившимися случаями нарушения фитосанитарных требований ЕЭАС при поставках срезанных цветов эквадорского происхождения».

В данном случае поводом стал западный цветочный трипс — насекомое, которое повреждает 244 вида растений и, как отметили в ведомстве, «при отсутствии мер борьбы вызывает 100% гибель урожая». В связи с этим служба обратилась к профильным органам Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы, через которые в РФ ввозятся цветы, «с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик».

Фото: David Diaz/dpa/Global Look Press Очистка бананов в резервуаре с водой, Эквадор

Что известно о мухе-горбатке

Длина взрослой особи многоядной мухи-горбатки составляет 2–3 мм. У нее «горбовидная» грудь, из-за которой насекомое и получило свое название. Личинки достигают 5 мм. Именно они представляют угрозу как для фитосанитарной и продовольственной безопасности, так и для животных и человека.

Муха считается «универсальным вредителем запасов», у которого высокая плодовитость, в том числе «в условиях закрытого помещения, в частности транспортных контейнеров», утверждают в ведомстве.

Этот вид обитает в органических остатках растительного и животного происхождения, в том числе овощах, фруктах и почве. При длительном хранении вредитель может заражать муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу, грибы, спелые овощи и фрукты, отмечают в Россельхознадзоре.

Личинки горбатки вызывают поражение тканей (миазы) у животных и людей (в ранах на коже, кишечнике, легких, слизистой оболочке глаз и органах мочеполовой системы). Также они могут переносить инфекционные заболевания, в том числе холеру.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Такие мухи обитают в тропиках и субтропиках. В Европе в диком виде живут в странах Средиземноморского бассейна, северные границы доходят до Австрии, Германии и Польши. В странах с более суровым климатом, в том числе в России, они способны существовать в помещениях. Этот вид горбаток быстро распространяется по миру различными видами транспорта, а также в перьях перелетных птиц.

Муха-горбатка неоднократно становилась причиной озабоченности Россельхознадзора. Так, в 2019 году опасный вредитель был обнаружен в порту Новороссийска в партии гранатов из Турции, затем его нашли в рисе из Вьетнама и даже одном из почтовых отделений Барнаула. Горбатку выявляли в торфе из Нидерландов, индийском винограде и табаке из той же Индии, а также ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави. В конце 2023 года та же муха стала причиной запрета на ввоз и последующего подорожания в РФ мандаринов из Абхазии.

Останется ли Россия без бананов и подорожают ли они

Как рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев, Эквадор в качестве поставщика бананов в РФ смогут заменить другие южноамериканские страны, с которыми у Москвы сохранились дружеские отношения. При этом он полагает, что ограничения все же приведут к росту цен на эти фрукты.

«Можно ожидать роста цен на бананы, но не очень сильного. Мы найдем поставщиков. <...> Россия договорится со странами Латинской Америки, деньги всем нужны. Производителей там много, практически все страны», — пояснил Разуваев.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова в беседе с NEWS.ru предположила, что из-за ограничения поставок бананы из Эквадора могут подорожать на 20–30%. По ее информации, в дальнейшем планируется увеличить поставки бананов и гвоздик с Филиппин, из Гватемалы, Колумбии и Кении.

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press Сбор урожая бананов в Индии

Экономический аналитик и публицист Павел Пряников в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что прекращение поставок из Эквадора — это «сильный удар по нашему потребительскому рынку». Он напомнил, что на эту южноамериканскую страну приходилось «до 95% импорта бананов».

«Теперь ретейлерам придется срочно искать новых поставщиков и перестраивать логистику. И это будет сделать не так легко. Эквадор — крупнейший производитель бананов (до 30% мирового рынка), у других производителей контракты могут быть выкуплены на месяцы вперед», — считает Пряников.

Он не исключил, что «на какой-то период, пока не будут восстановлены поставки», Россию «ожидает дефицит и подорожание бананов, да ещё в тот период, зимой, когда на них приходится пик потребления, а других свежих фруктов не так много».

Связан ли запрет на ввоз бананов со сделкой Эквадора и США

Павел Пряников считает отказ России от эквадорских бананов и гвоздик политическим решением, которое было принято на фоне решения президента Эквадора Даниэля Нобоа о передаче старых советских вооружений США в обмен на новое американское оружие на сумму $200 млн.

«Безусловно, со стороны России это политизированный шаг. Это можно оценить по тому, что больше никто из крупных стран мира не предъявлял Эквадору санитарных претензий. Предсказать сложно, насколько долго продлится такая торговая война. В любом случае главным проигравшим будет наш рядовой потребитель», — уверен собеседник NEWS.ru.

Политический подтекст ситуации отчасти подтвердил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. В частности, комментируя сделку Эквадора и США, он высказал предположение, что у РФ «есть косвенные механизмы влияния на эту латиноамериканскую страну: через экспортно-импортную политику». Историю с обнаружением мухи в бананах он назвал основанием, чтобы «дать наш ответ Чемберлену».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское руководство ранее осудило сделку Эквадора с США. По словам посла РФ в Кито Владимира Спринчана, передача вооружения будет расцениваться как недружественный шаг. Он предположил, что американцы отправят вооружения Украине.

В свою очередь власти Эквадора попросили РФ снять ограничения на ввоз бананов. Глава Министерства внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что Кито представил Москве необходимую документацию с техническим обоснованием, чтобы Россельхознадзор отменил запрет.

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