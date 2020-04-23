Муфтий призвал мусульман России помочь в Рамадан своим врагам

https://static.news.ru/photo/26560c86-8570-11ea-b47c-fa163e074e61_660.jpg Равиль Гайнутдин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин накануне начала поста обратился к единоверцам с просьбой не забывать ближних и помочь им пережить испытание эпидемией.

В своём обращении он отметил, что Рамадан — время воздержания, поста, молитвы и добрых дел — позволяет очиститься и вспомнить, что подлинное счастье заключается в служении другому человеку.

В связи с этим он призвал распахнуть сердце навстречу ближнему, посвятить свободное время волонтёрскому служению и позаботиться об одиноких людях и инвалидах.

Ближний сегодня — это наши родственники, друзья, соседи, коллеги, партнёры, клиенты и даже конкуренты, те, кого мы по своей ограниченности мыслим врагами. Ближний — все, кого мы встречаем на жизненном пути, — приводит его слова РИА Новости.

Месяц Рамадан, время строгого дневного поста, начнётся вечером 23 апреля и продлится до 23 мая.

Как писал ранее NEWS.ru, президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил население страны с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. В своём обращении политик призвал отложить пост из-за пандемии коронавируса.