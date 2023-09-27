«Можно выпить больше»: сомелье объяснил интерес россиян к белому вину Сомелье Зотов: россиянам нравится, что белого вина можно выпить больше

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне постепенно переходят с пива на вино, и белые вина являются своеобразным «мостиком» между этими двумя видами напитков, заявил NEWS.ru член российской ассоциации сомелье Андрей Зотов, комментируя информацию о том, что в стране растет потребление белого вина. По его словам, также людям нравится, что белого вина можно выпить больше.

Касательно России могу предположить, что в стране в целом больше всего употребляют пиво. Я думаю, мостиком перехода с пива на вино служат белые и игристые вина. Часть новой аудитории заходит именно с них. Плюс белые вина – это про легкость, свежесть, их можно выпить больше, что может тоже быть немаловажным фактором в пользу белого вина, — заявил он.

Зотов добавил, что красные вина более насыщенные и сильнее отличаются от других напитков. Кроме того, обычно человек начинает с красных вин, потом переходит на белые, игристые в плане предпочтения и объемов потребления.

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