Россиян предупредили о проблемах с поставками молока

Президент агропродовольственного фонда «СВОЁ» Андрей Даниленко в беседе с NEWS.ru заявил, что существенного дефицита молока в России не ожидается. Однако по его словам, в настоящее время есть серьёзная проблема с логистикой и поставками, многие поставщики просто имеют сложности с ингредиентами и упаковкой. В первую очередь речь идёт о фруктовых наполнителях и компонентах к упаковке.

Даниленко отметил, что сейчас также стоит вопрос о перенастройке мощностей, работы и корректировке ассортиментного ряда. Для производителей молока сейчас актуален вопрос о кормовых добавках, импортной генетике, поэтому в очень активном режиме ведётся перенастройка с точки зрения поставок.

Сейчас уже никто не сделает никаких прогнозов, потому что есть независящие от производителей факторы, которые возникают чуть ли не на ежедневной основе. Идёт сейчас взаимодействие очень активное с правительством и министерством сельского хозяйства, делается всё возможное, чтобы максимально облегчить режим импорта, административные барьеры и идёт работа по всему миру с точки зрения поиска аналогов, альтернативных поставщиков, ну и самое главное новых логистических возможностей, — сказал Даниленко

По мнению эксперта, большого дефицита молочной продукции в России не ожидается. В любом случае она «будет на полках».

В любом случае будет достаточно большой ассортимент, но на какое-то время этот ассортимент может сузиться, может измениться внешняя упаковка и потом через какое-то время просто появятся какие-то новые решения с точки зрения молочной продукции, но базовые основные молочные продукты однозначно будут. И однозначно ассортимент молочной продукции тоже будет, — подытожил Даниленко.