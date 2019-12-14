https://static.news.ru/photo/c8c30882-1f15-11ea-a76e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» площадки в Москве украсили праздничными шарами, светящимися коньками и другими элементами.

Всего для украшения города использовали более 130 километров гирлянд, 100 километров бус, 150 тысяч игрушек.

Украшенными стали такие парки столицы, как «Фили», Лианозовский парк, «Красная Пресня», «Митино», «Сокольники», а также Новопушкинский сквер, Манежная и Тверская площади, площадь Революции.

Как ранее писал NEWS.ru, парад «НаШествие» из 2020 Дедов Морозов прошёл в городе Рыбинске Ярославской области. Во главе шествия шёл главный Дед Мороз из Великого Устюга.