https://static.news.ru/photo/2e1af2aa-560f-11ea-b2ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники портала ТурСтат провели опрос, целью которого было составить рейтинг самых «мужественных» городов России и СНГ. Большая часть респондентов проголосовала за Москву.

На вопрос, в каком городе РФ и СНГ проживают «самые мужественные мужчины», ответили более пяти тысяч человек. Свои голоса за столицу России отдали 14% респондентов. Второе и третье место в рейтинге заняли Екатеринбург (11%) и Минск (10%).

Замыкает десятку самых «мужественных» городов РФ и СНГ Нур-Султан. За столицу Казахстана проголосовали 3% опрошенных, передаёт РИА Новости. Также в список вошли Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань и Уфа.

Как ранее писал NEWS.ru, туристы считают итальянскую Верону самым романтичным городом в мире. За неё проголосовали 36% участников опроса, проведённого онлайн-сервисом Aviasales. Этот итальянский город — родина Ромео и Джульетты, героев пьесы Уильяма Шекспира.