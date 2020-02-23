Сотрудники портала ТурСтат провели опрос, целью которого было составить рейтинг самых «мужественных» городов России и СНГ. Большая часть респондентов проголосовала за Москву.
На вопрос, в каком городе РФ и СНГ проживают «самые мужественные мужчины», ответили более пяти тысяч человек. Свои голоса за столицу России отдали 14% респондентов. Второе и третье место в рейтинге заняли Екатеринбург (11%) и Минск (10%).
Замыкает десятку самых «мужественных» городов РФ и СНГ Нур-Султан. За столицу Казахстана проголосовали 3% опрошенных,
Как ранее писал NEWS.ru, туристы считают итальянскую Верону самым романтичным городом в мире. За неё проголосовали 36% участников опроса, проведённого онлайн-сервисом Aviasales. Этот итальянский город — родина Ромео и Джульетты, героев пьесы Уильяма Шекспира.
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