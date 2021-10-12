Москвичи назвали самые популярные приложения для занятий спортом

67% москвичей, занимающихся спортом более одного раза в неделю, предпочитают использовать мобильные приложения для тренировок. В социальные сети заходят 30% опрошенных, а в видеохостинги — 24%, пишет «Москва 24».

На занятиях спортом мобильным телефоном пользуется 61% респондентов, в то время как смарт-часы и фитнес-трекеры занимают вторую и третью строчку рейтинга популярности электронных устройств с 42% и 27% соответственно.

Москвичи используют различные цифровые сервисы на тренировках в основном потому, что это помогает им поддерживать здоровье и хорошо выглядеть. Опрошенные отметили, что приложения для занятий спортом интересны им из-за подборок отдельных упражнений и разноплановых тренировок.

Спортивная индустрия активно цифровизируется: цифровые сервисы делают спорт более доступным и привлекательным для широких слоев населения. С помощью мобильных приложений, соцсетей, контента на видеохостингах удается вовлечь в занятия физкультурой новые аудитории: от техногиков, тех, кто увлекается цифровыми технологиями, до людей с ограниченными возможностями здоровья, — заключила эксперт проводившего опрос аналитического центра НАФИ Мария Карпова.

Ранее сотрудники Роскачества оценили лучшие приложения для доставки продуктов. По мнению экспертов лучшими оказались приложения " ВкусВилл«, Ozon, «Перекрёсток» и «Сбер».