https://static.news.ru/photo/739892a6-3841-11ea-a54d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют солнечную вторую половину января в Москве.

По словам исполняющего обязанности главы ведомства Романа Вильфанда, недостатка витамина D у жителей столицы в оставшуюся половину января не будет. При этом он отметил, что в минувшем декабре солнце светило лишь около восьми часов, что составляет 3,7% от максимально возможного числа солнечных часов.

Ранее NEWS.ru писал, что недостаток солнца, с которым россияне сталкиваются каждую зиму, может оказывать негативное влияние как на психологическое, так и на физическое состояние человека. Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что недостаток солнца влияет на усвояемость витаминов, микро- и макроэлементов, в частности отвечающего за формирование костной системы кальция и йода. В результате нехватки последнего человек может столкнуться с заболеваниями щитовидной железы — гипотиреозом, кистами и узловым зобом, отметил специалист.