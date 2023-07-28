Москвичей предупредили о дождливой погоде в выходные Синоптик Шувалов: в предстоящие выходные в Москве ожидается дождливая погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящие выходные в Москве ожидается дождливая погода, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в столице выпадет не менее 30% месячной нормы осадков.

Наибольшее количество осадков будет в ночь с пятницы на субботу, при этом осадки составят не менее 30% месячной нормы. Но затем фронтальная зона, связанная с южным циклоном, будет уходить на восток. Уже к утру воскресенья дожди прекратятся, и хорошая погода вернется в столицу, — рассказал Шувалов.

Метеоролог добавил, что температура при этом не изменится, 29 и 30 июля в дневные часы столбики термометров покажут 22–25 градуса тепла и опустятся вечером до +16. Ветер порывистый, западный и северо-западный, его скорость составит до 2,5 м/с.

Ранее в Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень. В среду, 26 июля, за несколько часов в столице выпало до 46 мм осадков. По информации мэрии, прошлый рекорд по количеству осадков для 26 июля фиксировался в 1894 году и составлял 42,5 мм.