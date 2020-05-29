Москвичей ожидает наступление климатического лета на следующей неделе

В Москве в следующий четверг, 5 июня, воздух прогреется до плюс 20 градусов, а к выходным наступит настоящее климатическое лето. Об этом заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в столице ожидается потепление до 20–25 градусов и выше.
Но уже в четверг столбики термометров будут штурмовать 20-градусные высоты, а к следующим выходным в условиях солнечной и теплой погоды наступит настоящее климатическое лето, в дневные часы — плюс 20–25 и выше, — передаёт слова Тишковца РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, погода испортится в конце мая и в начале лета будет соответствовать климатическим нормам апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен