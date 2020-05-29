Москвичей ожидает наступление климатического лета на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын Николя Караченцова в период пандемии коронавируса разъехался с женой. Сейчас наследник легендарного советского артиста живёт на даче вместе с младшей дочкой и собакой. Об этом журналистам рассказала вдова актёра Людмила Поргина.

Она подчеркнула, что за день до годовщины смерти Караченцова в семье умерла любимая всеми собака. Потом из приюта взяли другую. Её сын артиста как раз и увёз на дачу вместе...