Москвичам сообщили о тридцатиградусной жаре в выходные

https://static.news.ru/photo/b1e0b684-b6c1-11ea-9f01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы в грядущие выходные ожидается тридцатиградусная жара, существенных осадков не будет. Об этом 25 июня в разговоре с журналистами рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, в Москве будет очень жарко. В течение субботы осадков не будет вовсе, в воскресенье местами в столице возможны небольшие кратковременные дожди.

Днём в субботу температура в Москве превысит отметку в 30 градусов. В воскресенье температура будет чуть пониже за счёт того, что будет больше облаков, ожидается около плюс 28 градусов. Жара будет сопровождаться плотным ветром северного направления. Он станет остужающим фактором, без которого такая жара была бы невыносима, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Аномальная жара надвигается на Москву и западную половину европейской части страны, температура поднимется выше 30 градусов, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наибольшему риску при таких погодных условиях подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, а также те, у кого низкое давление. Чтобы обезопасить себя, следует пересмотреть рацион, больше пить, держаться в тени и ездить на такси, рассказала кардиолог и терапевт Амина Платунова.

Как писал NEWS.ru, от жары можно спастись с помощью продающегося в спортивных магазинах шарфа, смоченного в воде, сообщил доктор и телеведущий Евгений Комаровский.