Москвичам разъяснили, как вернуть эвакуированное авто в дни праздников

Для возврата эвакуированного автомобиля необходимо разрешение от ГИБДД или Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). О том, где такое разрешение можно получить в праздничные дни, мэрия Москвы рассказала на своём сайте.

В администрации пояснили, что разрешения будут выдаваться на четырёх спецстоянках, работающих в круглосуточном режиме. Они расположены на улицах Вагоноремонтная и Дубовая Роща, а также в проездах Одоевского и Энтузиастов.

Кроме того, разрешения МАДИ на выдачу эвакуированных машин столичные водители могут получить в сервисных центрах «Московский транспорт». Они будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00, кроме 1 и 7 января.

Узнать, куда именно отправлен эвакуированный автомобиль, можно в контакт-центре «Московский транспорт» и на сайтах parking.mos.ru, transport.mos.ru.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2021 года стоимость эвакуации автомобиля в Москве повысилась до 9130 рублей. Однако для водителей, оплативших эвакуацию в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, делается скидка до 6450 рублей. Тем, кто оплатит эвакуацию до получения автомобиля, она обойдётся всего в 4837 рублей.