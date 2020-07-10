Москвичам рассказали о погоде в выходные

https://static.news.ru/photo/cb81b7f4-c2b6-11ea-829d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жара и переменная облачность ждут москвичей и гостей столицы 11 июля. 12 июля на фоне 30 градусов ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщает «Москва 24», жаркая погода возвращается в столицу на этих выходных. В воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут до плюс 14 градусов, днем воздух прогреется до 30 градусов.

12 июля по прогнозам синоптиков местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит до 20 градусов выше ноля, а днем до плюс 30.

При этом с началом новой недели температура начнет падать. 13 июля она достигнет только 27 градусов. Пройдёт небольшой дождь.

Как писал NEWS.ru, врачи и эксперты рассказали о способах спасения от жары. По их словам, в жаркую погоду необходимо взять с собой бутылочку с водой, влажные салфетки, а также избегать физических нагрузок.