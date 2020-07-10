Москвичам рассказали о погоде в выходные

Жара и переменная облачность ждут москвичей и гостей столицы 11 июля. 12 июля на фоне 30 градусов ожидаются кратковременные дожди.
Как
12 июля по прогнозам синоптиков местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит до 20 градусов выше ноля, а днем до плюс 30.
При этом с началом новой недели температура начнет падать. 13 июля она достигнет только 27 градусов. Пройдёт небольшой дождь.
Как писал NEWS.ru, врачи и эксперты рассказали о способах спасения от жары. По их словам, в жаркую погоду необходимо взять с собой бутылочку с водой, влажные салфетки, а также избегать физических нагрузок.
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