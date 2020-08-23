Москвичам рассказали о погоде в понедельник

https://static.news.ru/photo/4761fbfc-e5c8-11ea-8bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются 24 августа в столичном регионе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в Москве столбики термометров покажут до 21-23 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 15-24 градусов.

Синоптик уточнил, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что тёплая летняя погода будет радовать москвичей ещё как минимум две недели. По его словам, лето в столице «не собирается сдаваться».