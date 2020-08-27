Москвичам рассказали, какая погода ожидается в выходные

https://static.news.ru/photo/23e17584-e84a-11ea-a1e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящие выходные порадуют жителей столицы тёплой погодой, сообщили в Гидрометцентре.

Согласно данным синоптиков, 29 августа столбики московских термометров покажут 20–22 градуса тепла. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость северо-западного ветра составит 6–11 м/с.

В воскресенье, 30 августа, ожидается потепление до 24 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, при этом местами его порывы достигнут 15 м/с.

В начале следующей недели в столичном регионе ожидается около 30 градусов тепла, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до конца августа на всей территории страны ожидается температура выше климатической нормы.