Москвичам продлят действие проездных

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Срок действия проездных документов на общественный транспорт в столице продлят тем, кто во время самоизоляции по коронавирусу совершил не более 15 поездок.

Продлить проездной можно, если с 30 марта гражданин приобрёл билет на 60 поездок без лимита на 30, 90 и 365 дней. Для замены нужно обратиться в кассы метрополитена и Мосгортранса после 31 мая, передаёт mos.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении масочного режима в транспорте и общественных местах. С 12 мая ношение защитной маски и перчаток станет обязательным даже при посещении ближайшего магазина.

Действующий с 28 марта режим самоизоляции продлён в Москве до 31 мая.