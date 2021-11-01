Москвичам пообещали тепло до конца недели

До конца этой недели в Московском регионе сохранится тёплая погода. Осадков практически не ожидается. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, только ночами немного похолодает вплоть до небольших заморозков. Ближайшей ночью температура понизится до −1 градуса. Начиная с 3-го числа, вечером, начнётся падение давления, пройдут дожди.

Наиболее неблагоприятная погода будет 5-го числа, потому что регион окажется под влиянием южного циклона, он принесёт кроме дождей ещё и тепло. 5-го числа температура воздуха в городе будет около +11–13 градусов, и ночь будет довольно тёплая, — сказала Полякова.

Такая тёплая погода продержится практически до 6 ноября, только тогда температура начнёт понижаться. Но даже при понижении она останется выше, чем положено для этих месяцев, заключила Полякова.

Ранее сообщалось, что в европейской части России ожидается температурная аномалия — температурный фон будет на семь градусов выше нормы.