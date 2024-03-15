Москвичам пообещали апрельскую погоду в Москве в предстоящие выходные Синоптик Шувалов: апрельская погода придет в Москву в выходные дни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в предстоящие выходные ожидается апрельская погода, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температурный фон будет на четыре градуса выше климатической нормы. Кроме того, в выходные дни не ожидается осадков, добавил метеоролог.

Эти выходные станут завершающим аккордом этой теплой недели. Ночи 16 и 17 марта станут более облачными, за счет чего температура воздуха повысится, и слабые морозы отступят. Прогнозируется от 0 до 2 градусов тепла. Дневная температура также подрастет до 8–10 градусов тепла. Такие показатели на четыре градуса выше нормы и характерны для начала апреля. Дождей в выходные дни не ожидается, но высокое давление сохраняется, — сказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеовесна придет в Москву на неделю раньше положенных сроков. По его словам, с 14 марта в столице ожидается потепление. Среднесуточная температура превысит нулевую отметку и составит 6 градусов.

До этого главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что солнце светило в городе только пять дней с начала марта и совсем немного, а именно 28 часов. Он также отметил отсутствие осадков в первую декаду марта. По его словам, самые сухие периоды в первый весенний месяц были зафиксированы в середине прошлого века.