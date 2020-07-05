Москвичам пообещали 6 июля жаркую погоду без осадков

https://static.news.ru/photo/c8dcfc24-bf4c-11ea-9895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антициклон повлияет на погоду в Москве 6 июля, благодаря чему день должен быть тёплым и без осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Сегодня погоду будет обуславливать антициклон: переменная облачность, без осадков, днём в Москве 28–30 градусов тепла, по области — 26–​31 градус, — цитирует синоптика РИА Новости.

Синенков добавил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью, не превышающей 8 м/сек. Без существенных изменений будет и атмосферное давление, которое составит 743 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что понижение температуры воздуха сразу на 7–8 градусов произойдёт в четверг, 9 июля, в Москве. Погода будет «облачной, тоскливой и дождливой». Похолодание до 22–27 градусов выше нуля в столице ожидается повсеместно, но жители северо-запада мегаполиса почувствуют понижение температуры воздуха уже к вечеру среды.