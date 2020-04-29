Москва ввела запрет на отключение коммунальных услуг за долги до конца года

https://static.news.ru/photo/7a1c0d06-89ea-11ea-8290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве до конца 2020 года введён запрет на отключение коммунальных услуг из-за задолженностей. Об этом 29 апреля журналистам рассказал заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

По его словам, запрет московские власти ввели в соответствии с постановлением федерального правительства РФ предприятиям и организациям комплекса городского хозяйства, согласно которому нельзя отключать коммунальные услуги за долги до 1 января 2021 года.

В указанный период должникам не будут начисляться штрафы и пени за несвоевременную или внесённую не в полном объеме плату за коммунальные услуги. Речь идёт о таких услугах, как газо-, электро-, водо-, теплоснабжение, — приводит слова Бирюкова ТАСС.

Также заммэра отметил, что местным жителям не будут начислять пени за просрочку взносов на капитальный ремонт и содержание жилого помещения.

Как ранее писал NEWS.ru, столичные власти разрешилипроводить ремонтные работы в утренние и вечерние часы, но не больше четырёх часов в день. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.