Московское метро закроет вестибюли на 13 станциях

https://static.news.ru/photo/de6d3ac0-86f5-11ea-b15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Руководство столичного метрополитена приняло решение закрыть с 26 апреля вестибюли на 13 станциях. Вход будет возможен через расположенные рядом вестибюли.

Закрытыми оказались 1 и 2 выход с «Фонвизинской», 2 выход с «Парка Культуры», 4 и 5 выходы с «Шипиловской», 1 выход с «Волоколамской», 4 и 5 выходы с «Петровского парка», 11 и 12 выходы с «Пражской», 4 выход с «Шелепихи», 11 выход с «Зябликово», 4 выход с «Верхних Лихобор», 2 выход с «Владыкино», 2 выход с «Солнцево», 5, 6 и 7 выходы с «Раменок», 2 и 3 выход с «Орехово», говорится на сайте подземки.

Как ранее писал NEWS.ru, c 14 апреля закрыли вестибюли 20 станций метро из-за невостребованности.

Также в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2020 года ограничили работу метро. Подземный общественный транспорт будет закрываться в 22:00, а наземный не позднее 23:00. Кроме того, власти города решили закрыть на вход девять станций метро. Ограничения связаны с распространением коронавируса.