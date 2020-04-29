Московским волонтёрам дали право на бесплатную парковку

https://static.news.ru/photo/10e56552-8ae5-11ea-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН«Москва»

Пресс-служба департамента транспорта сообщила о разрешении на бесплатную парковку для волонтёров в Москве.

Сегодня крайне важно поддерживать тех, кто помогает нам. По всей Москве ежедневно работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты тем, кто должен оставаться дома. Мы уже раздаем им карты «Тройка» для проезда на общественном транспорте. Сейчас мы приняли решение предоставить волонтерам, как и медикам, право пользоваться бесплатной парковкой, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее депутаты начали рассмотрение законопроекта о лишении служб каршерингов льгот на парковку. На сегодняшний день сервисы по прокату автомобилей платят сумму в размере 27,6 тысяч рублей в год, обычно такая услуга стоит около 370 тысяч.

Как писал NEWS.ru, правительство выделило Минздраву 10,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с заражёнными коронавирусом.