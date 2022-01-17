Московский суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Мировой суд Таганского района оштрафовал Google на четыре миллиона рублей. Административный протокол составил Роскомнадзор за повторный отказ компании удалить запрещённый контент, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. О каком именно контенте идёт речь, не уточняется.

Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей, — рассказала Гуринчук.

Всего на конец 2021 года суд назначил IT-гиганту оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

Ранее стало известно, что американские компании Google, Facebook (сейчас Meta Platforms), WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей за нарушение законодательства о локализации данных российских граждан. Twitter штраф не оплатил.

Также сообщалось, что с 1 января 2022 года такие компании как Google, Apple и TikTok обязаны будут открыть свои представительства в России, которым надлежит в полном объёме представлять интересы головных компаний. Одновременно они станут главным каналом взаимодействия с регуляторами РФ.