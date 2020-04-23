Московский полицейский самоизолировался на рабочем месте

https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель УВД на московском метрополитене Шамиль Сибанов больше недели не покидает своё рабочее место. Накануне стало известно, что его тест на коронавирус оказался положительным.

Мужчина не ездит домой и не покидает управление, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. Подчинённые заходят к нему в перчатках и масках.

Он буквально живёт в управлении, — подчеркнул информатор.

Собеседник не отметил, связано ли это с его возможным заболеванием.

Ранее издание Mash сообщило о его заражении коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, число заражённых COVID-19 в столице приблизилось к 34 тысячам человек. По словам мэра Сергея Собянина, в больницы попали около 16 тысяч — остальные пациенты лечатся на дому.