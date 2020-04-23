Московский полицейский самоизолировался на рабочем месте

Руководитель УВД на московском метрополитене Шамиль Сибанов больше недели не покидает своё рабочее место. Накануне стало известно, что его тест на коронавирус оказался положительным.
Мужчина не ездит домой и не покидает управление,
Он буквально живёт в управлении, — подчеркнул информатор.
Собеседник не отметил, связано ли это с его возможным заболеванием.
Ранее издание Mash
Как писал NEWS.ru, число заражённых COVID-19 в столице приблизилось к 34 тысячам человек. По словам мэра Сергея Собянина, в больницы попали около 16 тысяч — остальные пациенты лечатся на дому.
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