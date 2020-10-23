Московский оперштаб: дети заражают окружающих коронавирусом чаще взрослых

https://static.news.ru/photo/b684b53a-152d-11eb-a4aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дети в полтора раза чаще передают COVID-19 совместно проживающим родственникам, чем взрослые.

На основе данных аналитических эпидемиологических расследований в период с 1 июня по 21 октября установлено, что порядка 17% инфицированных детей заразили коронавирусной инфекцией совместно проживающих членов семьи, сообщает московский оперштаб по борьбе распространением COVID-19.

При этом взрослые заразили родных лишь в 11% случаев. Данные получены на основе исследования более чем 280 тысяч больных.

Оперштаб напоминает, что дети чаще всего переносят болезнь без симптомов или в лёгкой форме, но представляют угрозу для взрослых, особенно пожилых людей. Граждан в очередной раз призвали по возможности сократить контакты с пожилыми родственниками.

Как писал NEWS.ru, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Всего в стране заразились 1 480 646 человек.