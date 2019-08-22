Иск к Алексею Навальному и некоторым незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму подало Московское метро в Коптевский районный суд.
Об этом сообщается на
«Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» ранее потребовали от оппозиционеров возмещения убытков и ущерба на 1,2 миллиона и 11,4 миллиона рублей. Поводом послужило то, что 27 июля, по данным «Мосгортранса», из-за несогласованной акции произошли помехи в движении транспорта.
Ранее News.ru писал о том, что мэрия Москвы отказалась согласовать два уведомления на акции протеста в центре столицы 24 августа. Заявки подали координатор городского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьёв и помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.