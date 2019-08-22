https://static.news.ru/photo/738c1b5a-c4cb-11e9-82a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Иск к Алексею Навальному и некоторым незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму подало Московское метро в Коптевский районный суд.

Об этом сообщается на сайте московских судов. Ответчиками по иску указаны Алексей Навальный, глава его московского штаба Олег Степанов, а также независимые кандидаты в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации на выборы, Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Владимир Милов и Иван Жданов.

«Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» ранее потребовали от оппозиционеров возмещения убытков и ущерба на 1,2 миллиона и 11,4 миллиона рублей. Поводом послужило то, что 27 июля, по данным «Мосгортранса», из-за несогласованной акции произошли помехи в движении транспорта.

Ранее News.ru писал о том, что мэрия Москвы отказалась согласовать два уведомления на акции протеста в центре столицы 24 августа. Заявки подали координатор городского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьёв и помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.