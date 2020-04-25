Московские власти опровергли запрет на тесты на коронавирус для врачей

https://static.news.ru/photo/cb23e8e2-86e6-11ea-8046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал информацию о запрете на проведение тестов на коронавирус для врачей, а также на их выход на больничный. Эта информация не соответствует действительности.

Руководство больницы уделяет особое внимание состоянию здоровья сотрудников, говорится на сайте Депздрава. Кроме того, медиков постоянно проверяют: каждое утро измеряют их температуру. Человека отстраняют от работы, если его температура выше 37 градусов.

В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, помещения разделены на «чистые» и «грязные» зоны, таким образом потоки пациентов разделены для предотвращения распространения инфекции среди персонала и посетителей, — добавили в департаменте.

Как ранее писал NEWS.ru, главный врач московской больницы имени Буянова Александр Саликов рассказал, что в учреждении проводят разъяснительные беседы с сотрудниками об опасности коронавируса.