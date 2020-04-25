Московские власти опровергли запрет на тесты на коронавирус для врачей

Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал информацию о запрете на проведение тестов на коронавирус для врачей, а также на их выход на больничный. Эта информация не соответствует действительности.
Руководство больницы уделяет особое внимание состоянию здоровья сотрудников,
В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, помещения разделены на «чистые» и «грязные» зоны, таким образом потоки пациентов разделены для предотвращения распространения инфекции среди персонала и посетителей, — добавили в департаменте.
Как ранее писал NEWS.ru, главный врач московской больницы имени Буянова Александр Саликов рассказал, что в учреждении проводят разъяснительные беседы с сотрудниками об опасности коронавируса.
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