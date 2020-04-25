Московские власти опровергли заявления о переполненных больницах

https://static.news.ru/photo/1c6a4272-86e3-11ea-99ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Информация, что принимающие пациентов с COVID-19 медучреждения Москвы испытывают дефицит свободных мест, не соответствует действительности. Кроме того, утверждения, что горожане испытывают проблемы с получением помощи по другим медицинским профилям, также ложные.

Об этом информирует пресс-служба столичного департамента здравоохранения. Депздрав напоминает, что в Москве действует единая система стационаров для больных с пневмонией и COVID-19. В эти же учреждения поступают больные с ОРВИ и подозрением на коронавирус.

Ведомство также сообщает, что сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 57 городских, федеральных, частных и ведомственных клиниках. В них развёрнуто около 16 тысяч коек. В ближайшее время планируется перепрофилировать под работу с коронавирусными пациентами ряд стационаров и довести коечный фонд до 20 тысяч мест. Действующие медицинские мощности на данное время удовлетворяют все запросы населения.

Как сообщал NEWS.ru, за последние сутки в Москве выявлено 2612 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных составляет 39,5 тысячи человек.

Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 74,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,2 тысячи человек, умерли 681.